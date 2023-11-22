رسميا .. هدنة لمدة 4 أيام في غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس موافقتها على اتفاق هدنة إنسانية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمتد لمدة 4 أيام يتم بموجبها إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال دون سن 19 عاما وذلك حسب الأقدمية.

وأضاف حماس في بيان لها أنه “انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الفلسطيني الصَّابر المرابط، وسعينا الحثيث لتعزيز صمود أهلنا الأبطال في قطاع غزَّة العزَّة، وإغاثتهم وتضميد جراحهم، وعملاً على ترسيخ إرادة مقاومتنا المظفرة في السَّابع من أكتوبر في مواجهة العدو الصهيون .. وبعد مفاوضات صعبة ومعقّدة لأيَّام طويلة، نعلن بعون الله تعالى وتوفيقه عن توصّلنا إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت ) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدّرة”.

وبموجب اتفاق الهدنة المؤقتة يتم وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع بحسب البيان.

كما يتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية و الوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً إضافة إلى وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار الأيام الأربعة ووقف حركة الطيران في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء، وخلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة إضافة إلى ضامن حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين بحسب البيان الذي نشرته حركة حماس.

وأكدت الحركة أن بنود الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة العدوان وقالت الحركة ” أدارنا تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان، رغم محاولات الاحتلال تطويل أمد المفاوضات والمماطلة فيها.

وشددت الحركة أنه في الوقت الذي تعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإن أيديها ستبقى على الزناد، وكتائبها ستبقى بالمرصاد للدفاع عن الشعب الفلسطيني ودحر الاحتلال والعدوان.