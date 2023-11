بوليتيكو: انقسام في إدارة بايدن بشأن اتفاقية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

نقلت صحيفة “بوليتيكو” عن عدد من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قولهم إن اتفاقية تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها مؤخرًا في غزة “أوضح دليل حتى الآن على نجاح استراتيجيتهم تجاه الحرب بين حماس وإسرائيل”.

بينما أكد 3 مسؤولين في إدارة بايدن للصحيفة الأمريكية أنه ليس هناك ما يدعو للاحتفاء بهذا الاتفاق “إذ لا يزال هناك قرابة 200 شخص عالقين في قبضة حماس”، وقالوا “سيكون من غير اللائق الاحتفال بأي انتصار بعد أن قتلت حماس 1200 شخص في 7 أكتوبر/تشرين الأول”.

وأشار 3 مسؤولين آخرين في البيت الأبيض إلى أن العمل على تأمين إطلاق سراح الأسرى، ووقف القتال لمدة 4 أو 5 أيام، كان ضروريًا، نظرًا لأن الرد الإسرائيلي على هجوم “حماس” دمّر قطاع غزة وأثار أزمة إنسانية.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لـ(بوليتيكو) إن “العدد الكبير من الأسرى الذين ينتمون إلى جنسيات ومجموعات وأعمار مختلفة، خاصة مع احتياج بعضهم إلى رعاية طبية عاجلة، كل هذا قد يجعل الأمور أكثر تعقيدًا في التوصل لاتفاق شامل”.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الدعم الكبير الذي قدمته إدارة بايدن لإسرائيل طيلة الحرب، إلا أنها لا تزال تتعامل بحذر مع الأهداف النهائية التي يرمي لها نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، لا سيما في ظل عدم وجود خطة واضحة لما يجب القيام به عند “هزيمة حماس”.

