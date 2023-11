هدنة إنسانية بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية مصرية أمريكية

أعلنت قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، صباح اليوم الأربعاء، إن الاتفاق يشمل “تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق”.

وأضاف البيان “كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية”.

وتابع البيان “تؤكد دولة قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن في هذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولًا إلى هذا الاتفاق”.

بدوره، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق الهدنة في غزة وصفقة لتبادل الأسرى.

وأكد في بيان “استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة، تُحقق العدالة وتفرض السلام، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.

ورحّبت الإدارة الأمريكية باتفاق تبادل الأسرى، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن “نرحب باتفاق إطلاق سراح 50 رهينة تحتجزهم حماس من بينهم مواطنون أمريكيون”.

We welcome the release of 50 hostages, including Americans, from captivity in Gaza. I thank Qatar and Egypt for their partnership, and appreciate Israel’s support for a humanitarian pause that will allow additional humanitarian aid to reach Palestinians in Gaza.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 22, 2023