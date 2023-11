مجلة أمريكية ترصد انقساما حادا في هوليوود بشأن الحرب على غزة

قالت مجلة (فارايتي) الأمريكية إنه بعد أربعة أيام من هجوم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، دعت وكالة (WME) الفنية الكبرى في هوليوود، ستيف ليدر أحد الزعماء الروحيين لليهود، لزيارة مقر الوكالة في بيفرلي هيلز، لإلقاء محاضرة تهدئ من روع موظفيها اليهود الذين شعروا بالصدمة في أعقاب “أسوأ هجوم تعرَّض له اليهود منذ المحرقة”، وفقًا للمجلة.

وأشارت المجلة المهتمة بأخبار صناعة الترفيه ونجوم السينما إلى أن النجم العالمي توم كروز زار، في 15 من نوفمبر/تشرين الثاني، وكيلة أعماله مها دخيل لإظهار دعمه لها، وذلك في أعقاب استقالتها من وكالة الفنانين المبدعين (CAA) بعد منشور على حسابها بموقع إنستغرام انتقدت فيه الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت مها قد أعادت نشر صورة دعمت خلالها فلسطين، قائلة “أنتم تعلمون الآن من يساند هذه الإبادة الجماعية”، كما قامت بنشر تدوينة عبّرت فيها عن غضبها، قائلة “الأكثر ألمًا من مشاهدة هذه الإبادة الجماعية هو إنكار الكثيرين لها”.

وأوضحت المجلة أن عددًا من موظفي الوكالة هددوا بالاستقالة، احتجاجًا على الطريقة التي عوملت بها (دخيل) على خلفية موقفها مما يجري في غزة.

وقالت سايرا راو مؤلفة كتاب (النساء البيض) للمجلة “هوليوود تعاقب الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة الذين يتحدثون بصراحة. الإبادة الجماعية ليست محل اجتهاد، إذ يمكننا مشاهدتها على الهواء مباشرة، وستكون CAA على الجانب الخطأ من التاريخ، وعليهم أن يخجلوا مما فعلوه مع مها دخيل”.

A Fired 'Scream' Star, Clients Booted From Agencies and a Secret Tom Cruise Meeting: Inside Hollywood's Divide Over Israel https://t.co/JMpsLCgnSm

— Variety (@Variety) November 21, 2023