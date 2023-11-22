نازحون إلى مدرسة في خان يونس يصفون حياة “العذاب” اليومية ومعاناة أطفالهم جراء الحرب (فيديو)

“لو متنا في دورنا كان أحسن من الذل هذا”، بهذه العبارة وصف النازح محمد أبو صلاح معاناة النازحين في مدرسة خان يونس الابتدائية المشتركة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.

وأضاف لـ”كاميرا” الجزيرة مباشر، الأربعاء، افتقارهم لكل شيء، مؤكدًا استعداده للعودة إلى منزله بدلًا من المعاناة بسبب ماء المطر الذي أغرق خيامهم ومياه المجاري التي تحيط بهم.

وأضاف أبو صلاح أن النازحين يعانون من عدم توفر المياه والطعام والتدفئة، مشيرًا إلى انتشار التلوث مما تسبب في انتشار الأمراض بين الأطفال داخل المدرسة من بينهم ابنته الصغيرة مؤكدًا إصابتها بنزلة معوية.

ووصفت النازحة الفلسطينية أم محمد الرقب حياتها الحالية داخل مدرسة “أونروا”، قائلة “نعيش في عذاب”، موضحة أنها لجأت إلى المدرسة مع أسرتها وإخوتها منذ بداية الحرب.

وأكدت أن النازحين يعيشون رحلة عذاب يومية جراء عدم توفر أدنى مقومات الحياة من طعام وشراب، قائلة “الذهاب إلى الحمام عذاب يومي”.

وتشير أم المعتز إلى استمرار هطول الأمطار مع عدم توفر مواد تدفئة، مؤكدة وصول كميات متفرقة وقليلة من المواد الغذائية اللازمة للنازحين في مدارس “أونروا”.

وطالبت من الدول العربية بالتدخل لإنقاذ أطفال غزة الذين يعانون يوميًا قائلة “كل يوم طفل بيروح، أشلاء بتطير خلاص ما ضلش شيء في غزة، غزة كلها خربت”.

وتضيف أم المعتز: “أرسلت ابني الصغير إلى دار عمه القريب بعد إصابته بنزلة معوية شديدة جراء البرد”، مؤكدة أنها تتكبد معاناة يومية خلال رحلتها للحصول على المياه، مشيرة إلى عدم توفر المياه داخل المدرسة.

وناشدت الجهات المعنية لتوفير شوادر (أغطية الخيام) تقيهم المطر وبرد الشتاء، مطالبة العرب بحل القضية الفلسطينية، ووضع نهاية لمعاناة الفلسطينيين الدائمة والمستمرة.

وتقول أم محمد: “بدون ملابس ولا أكل وشرب بننهان”، قائلة كل شيء هنا في المدرسة طوابير، مؤكدة بأسى “بدنا نرجع لبيوتنا ونعيش زي الناس”.

وتصف أم محمد حالة أبنائها الصحية بالصعبة مؤكدة أنهم يعانون من حساسية مزمنة، وبرد مستمر وسط العيش في خيام لا تغني من برد الشتاء.

وطالبت بحرقة “يرجعونا لبيتنا نعيش بكرامتنا في أمان تعبنا صداع وسخونة 24 ساعة”، لتؤكد أنها تتناول مسكن ألم 3 مرات يوميًا جراء الصداع الذي يلازمها ليلًا ونهارًا.

وتضيف المرأة صارخة “يجيبوا لنا خيمة تسترنا من البرد، بنام على البلاط”، ويقول نازح آخر “ما حدش بيسأل في الناس”، مؤكدًا إصابته بأمراض الضغط والسكّر، مشيرًا إلى أن حمامات المدرسة لا تعمل، واصفًا رحلة ذهابه اليومية لقضاء حاجته بالصعبة، مطالبًا بالرجوع إلى بيته.