هلع وقلق داخل المستشفى الاندونيسي مع تواصل الحصار الإسرائيلي وإطلاق نار (فيديو)

تكدس النساء والأطفال والأطباء على درج (سلالم) المستشفى للاحتماء من القصف العنيف

أصيب المرضى والأطباء والنازحون بالمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بحالة من الهلع جرّاء القصف عليهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصره.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، تكدس النساء والأطفال والأطباء على درج (سلالم) المستشفى للاحتماء من القصف العنيف.

وأظهرت اللقطات صراخ الأطفال الصغار بشدة وبكاء النساء وهلع الرجال من أصوات القصف.

ويحاول النازحون في المستشفى (عددهم 600 نازح) والمرضى والطواقم الطبية الابتعاد عن النوافذ التي يستهدفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر بالرصاص الحي.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز بكثافة، فجر اليوم الأربعاء، على المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تضرر المرضى والنازحين في المستشفى من قنابل الغاز والدخان، إذ خيّمت سحابة بيضاء على أروقته.

وأفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة للجزيرة مباشر بأن المستشفى الإندونيسي يتعرض لوابل كثيف من قنابل الدخان، وسط تخوفات من عملية اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصره.

وأصيب النازحون والمرضى بحالات اختناق جراء كثافة الغاز والرائحة الكريهة، كما أظهرت اللقطات صعوبة الرؤية من شدة الغاز.

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي منذ يوم الاثنين بدباباته، بينما يطلق الرصاص الحي على المصابين والنازحين والأطباء.