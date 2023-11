القبض على مستشار سابق لأوباما بعد هجومه على عامل مصري الأصل في نيويورك انتقاما لإسرائيل

قالت شرطة نيويورك، إنها ألقت القبض على ستيوارت سيلدوويتز المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، بعد مقاطع فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أظهرته يستخدم لغة مليئة بالكراهية ومعادية للإسلام وهو يخاطب عاملا بعربة طعام في مدينة نيويورك.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن شرطة نيويورك قولها، إن سيلدويتز (64 عاما)، قبض عليه أمس الأربعاء، بتهم أولية تتعلق بجرائم الكراهية والمضايقة المشددة من الدرجة الثانية والمطاردة التي تسبب الخوف، والمطاردة في العمل، ولم تتضح بعدُ التهم التي سيواجهها في نهاية المطاف عندما تصل القضية إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية والعربية، قد ضجت بمقاطع فيديو للمسؤول السابق في الإدارة الأمريكية، وهو يقوم بتحرش لفظي واعتداء عنصري على البائع العربي ذي الأصل المصري.

his harassment of the Halal Cart vendor at 83rd and 2nd ave has been ongoing for two weeks.

NYPD has been called multiple times, local precinct stated that “there is nothing they can do because it is free speech”. pic.twitter.com/6LYL40TTFK

— Layla 🪬 (@itslaylas) November 21, 2023