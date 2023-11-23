بوجه باسم ولسان حامد.. أب يلتقط صورة سيلفي أخيرة مع طفلته الشهيدة في غزة (فيديو)

التقط أب فلسطيني صورة أخيرة مع طفلته الشهيدة بقصف من الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، لمخيم جباليا في قطاع غزة.

ووثق الناشط أنس الشريف المشهد المؤلم، الذي ظهر فيه الأب وهو يُجلس طفلته على رِجله ويحضنها بذراعه وهي جثة هامدة حتى يلتقط معها صورة بكاميرا هاتفه الأمامية على شكل “سيلفي”.

ظهرت آثار الصدمة واضحة على ملامح الأب المكلوم بفقدان صغيرته التي غطت الدماء والأتربة جسدها الصغير، عندما ألصق وجهه بوجهها وتبسم قبل التقاط الصورة.

صوّر الأب مقطع فيديو له ولطفلته بعد الصورة، وقال للكاميرا وهو يحضن صغيرته بقلب مسلّم ووجه مبتسم “الحمد لله لجلال وجهه وعظيم سلطانه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “ليلة اليوم الخميس كانت الأعنف منذ بداية الحرب على غزة”، إذ سقط عشرات الشهداء والجرحى بسلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، عدة غارات على منازل المواطنين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالا. وتواصل مدفعية الاحتلال المتمركزة في مناطق مختلفة من مدينة غزة قصفها للأحياء السكنية المأهولة، إضافة إلى إطلاق النار على كل من يتحرك في المنطقة.

ويأتي القصف المتصاعد قبل ساعات من بدء سريان اتفاق هدنة إنسانية مرتقبة في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بعد أن ذكرت الدوحة فجر أمس، أن إعلان توقيت بدئها سيكون خلال 24 ساعة، وفق وزارة الخارجية القطرية.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.