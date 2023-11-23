جثث وجرحى وأوساخ متراكمة.. مشاهد مؤلمة من مجمع الشفاء في غزة قبيل عمليات الإخلاء (فيديو)

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر مشاهد صادمة من مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث تناثرت جثامين الشهداء في العراء، وجلس جرحى بينهم أطفال على كراس وجروحهم مكشوفة وعليها الغرز وهم يبكون ألما وحزنا على فقد الأهل.

وبيّنت الجولة حجم الدمار الهائل والمأساة التي لحقت بالمستشفى بعد أيام من الحصار والقصف الإسرائيلي المتواصل، وسط انقطاع الوقود والكهرباء.

بكاء طفل جريح فقد أهله

وعلى كرسي متحرك جلس طفل فلسطيني مصاب في بطنه وجرحه عليه الغرز وهو يبكي خارج غرف العناية أمام المستشفى، في حين كان طبيب يواسيه ويطمئنه بأن الجميع هنا حوله ومعه، بعد أن علم أن أهل الطفل استشهدوا بالغارات الإسرائيلية.

وفي فناء المستشفى الخلفي، كان أناس يحفرون قبورا جماعية لعدد كبير من جثامين الشهداء لدفنها بعد أن ظلت في العراء وتحت الشمس لعدة أيام؛ مما هدد بحدوث كارثة بيئية.

وكانت المؤسسة الطبية، هدفا للقصف الإسرائيلي عدة أسابيع، بعدما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس تخزّن فيها أسلحة وتقيم فيها مركز قيادة، وهو أمر نفته حماس والطاقم الطبي.





جثث في الطريق ومرضى منهارون

وكان مشرف الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي في غزة (الدكتور عمر زقوت) قد كشف عن أوضاع كارثية في مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وقال إن هناك جثثا في الطريق ومرضى منهارين.

وقال مشرف الطوارئ بمجمع الشفاء، خلال مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر يوم السبت، إن الاحتلال أبلغ إدارة المستشفى بإخلاء المستشفى من النازحين والمرضى.





وقال الدكتور زقوت إن “هناك الآن الآلاف من الناس خرجوا من المستشفى” ووصف الوضع القائم حاليا بعد الخروج من المستشفى بأنه وضع مأساوي.

ووصف مشرف الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي، الوضع في الطريق الذين يسيرون فيه للاتجاه نحو الجنوب وقال إن قوات الاحتلال منتشرة في المكان وتوجه بنادقها نحو المواطنين.

وقال الدكتور عمر زقوت، إن الكثير من الشيوخ والأطفال والمرضى لم يستطيعوا إكمال الطريق وانهاروا في أول الطريق، وقال إن جثث الشهداء متناثرة في الطريق.