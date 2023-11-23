حاول انتشال شهيد فانهار عليه الركام.. مسعف يروي لحظات مؤلمة في مخيم النصيرات (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوصول شهداء وإصابات إلى مستشفى العودة صباح اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنّت طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس غارات على منازل المواطنين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالا.





علاج الجرحى في الخيمة

ورصدت جولة لكاميرا الجزيرة مباشر في أحد المستشفيات الميدانية التي أقيمت لعلاج الجرحى، أوضاعا صعبة داخل المستشفى الذي ازدحم بالجرحى والمصابين وسط نقص المعدات الطبية.

وبيّنت جولة كاميرا الجزيرة مباشر، معاناة المصابين والطواقم الطبية التي تعمل بإمكانيات قليلة جدا، وسط تدفق الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وسرد أحد المسعفين وهو يتلقى العلاج وسط الزحام وغياب الأدوات الطبية، ما حدث له وهو يحاول انتشال الجثث من منزل استهدفه القصف الإسرائيلي اليوم الخميس.

وقال المسعف، إنه أصيب عند انهيار ركام مبنى عليه وهو يحاول سحب جثة شهيد من تحت أنقاض المبنى، وتحدث عن مشاهد مؤلمة لجثث الأطفال والنساء جراء القصف الإسرائيلي.





قصف مستمر لقطاع غزة

وشنت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، عدة غارات على منازل مواطنين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالا، أدت إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على منازل مواطنين في مخيم النصيرات؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وقالت إن طائرات الاحتلال قصفت منزلين لعائلة الكرد في محيط منطقة شارع “أبو حسني” بدير البلح وسط القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وإصابة العشرات.





وشمالا، استشهد وأصيب عشرات المواطنين بغارات إسرائيلية استهدفت عددا من منازل المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة سالم قرب مسجد عماد عقل، ومنزل عائلة حمد.

وارتفع عدد ضحايا قصف منزل عائلة “أبو مسامح” في بني سهيلا شرق خان يونس إلى 14 شهيدا، و13 جريحا على الأقل، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي، في الوقت الذي تواصل فيه طواقم الدفاع المدني والإسعاف البحث عن مفقودين تحت الركام.