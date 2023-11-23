رصدته طائرة إسرائيلية.. شاب فلسطيني فقد ساقه ويده خلال تقديمه العون للنازحين (فيديو)

قرر حسن أبو ظاهر، البالغ من العمر 23 سنة وأصدقاؤه في مخيم البريج أن يقدموا كل ما بوسعهم لتقديم يد العون للنازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وبدأوا يتجمعون كل يوم عند مدخل المخيم ليوزعوا الماء والطعام لمن أنهكتهم رحلة النزوح القاسية، ويرشدونهم إلى مدارس الإيواء المتاحة للتجمع والمبيت.

واتسع نشاط أبو ظاهر ورفاقه وبدأوا يخرجون إلى طريق صلاح الدين ليساعدوا المسنين والضعفاء على الحركة.

غير أن طائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي رصدت تحركاتهم واستهدفتهم بعدة صواريخ، فقد أبو ظاهر ساقه ويده واستشهد عدد من رفاقه، كما استشهد عدد من النازحين على جانبي طريق صلاح الدين.

وقال أبو ظاهر للجزيرة مباشر “لم نقصِّر في خدمة أهل بلدنا وهم يعانون في هذه الظروف القاسية”.

وأضاف: “اعتبرنا الجيش الإسرائيلي مخربين لأننا نوزع الماء على الأطفال ونساعد المسنين على الحركة، فقرر استهدافنا”.

واليوم لم يعد بمقدور أبو ظاهر، لعب كرة القدم كما كان يهوى، وهو يتلقى العلاج مع من أصيب من رفاقه، في المستشفى الأوربي بالقرب من خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وخلص أبو ظاهر إلى القول بأنه يحمد الله على ما أصابه وينتظر أن يخرج من المستشفى ليواصل دعم أهل مخيمه قائلا “أحب أهل مخيمي، وأريد أن أقف معهم في أفراحهم وأحزانهم، ولن أتأخر عنهم ما دمت قادرا”.