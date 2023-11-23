“زهقنا وبدنا نروح على بيوتنا”.. أهالي غزة يستقبلون الهدنة بكثير من المخاوف ويطالبون بوقف الحرب (فيديو)

تباينت ردود أفعال سكان قطاع غزة من الهدنة التي تم الإعلان عنها بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وتخوف العديد منهم من عدم التزام جيش الاحتلال بتنفيذ بنودها وعودته من جديد للانتقام من المدنيين.

وتساءلت سيدة فلسطينية مستغربة “هدنة ايش هذي اللي هجرتنا من بيوتنا وقتلت أولادنا، احنا تدمرنا”، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وشاطرها الرأي مسن آخر، واصفًا الهدنة المؤقتة بالاستعداد البطيء للموت قائلًا “زي اللي قاعد بيسنن لي السكاكين”.

ووصفت امرأة الهدنة المرتقبة بأنها “كله كذب في كذب”، فيما أشارت أخرى إلى رغبتها في حدوث هدنة بأي ثمن قائلة “زهقنا بدنا نروح على بيوتنا”.

وقالت فتاة “من امبارح حتى الآن ما نمنا على أمل يكون في هدنة”، موضحة أنه لم تصلهم أية أخبار عن الهدنة حتى اللحظة.

وأضافت: “بدنا تصير هدنة ونروح على بيوتنا مبسوطين”.

وعبّر نازح آخر عن تفاؤله بأنها ستكون هدنة خير عليهم وستزداد أيامها حتى ينقشع جيش الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا الجيش الإسرائيلي بأنه “غاشم لانو مش بحارب جيوش هذا بيعدم الناس”.

ووصف شاب آخر أوضاع غزة المأساوية في غزة قائلًا “الناس في غزة كالغريق يتعلق بقشة والقشة هي الهدنة”، آملًا أن تكلل بالنجاح ويعود كل شخص لمنزله.

يذكر أن اتفاق الهدنة يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، خلالها ستتم صفقة تبادل الأسرى.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد محمد الأنصاري إن الهدنة ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح غد الجمعة، بالتوقيت المحلي، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه.