شهادات لجرحى نازحين من المستشفى الإندونيسي بعد اقتحامه من الاحتلال (فيديو)

أفاد جريحان فلسطينيان أنه في ظل استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في غزة، اضطر عدد كبير من الجرحى والمصابين إلى مغادرة المستشفى بعد قيام قوات الاحتلال باقتحامه وإجلاء الجرحى والمرضى.

وقال الجريج الفلسطيني خالد عسلية إن قوات الاحتلال أجبرته بمعية عدد من المصابين الآخرين على مغادرة المستشفى الإندونيسي بعد اقتحامه، ومنعت وصول الغذاء والدواء إلى المرضى.

وتابع عسيلة للجزيرة مباشر، أن وفدًا من الهلال الأحمر جاء إلى المستشفى وقام بإجلائهم، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال قامت بتوقيفهم في الطريق وتفتيشهم حيث جرى نقلهم إلى إحدى مدارس الإيواء قبل نقلهم إلى المستشفى الأوروبي لتلقي العلاج.

وأضاف أن المستشفى الإندونيسي أصبح بلا دواء أو غذاء، كما اضطر الأطباء إلى المغادرة، مضيفًا أنهم مكثوا طيلة ثلاثة أيام بدون تلقي أي علاج.

من جهته أوضح الجريح الآخر سالم الكتري أنه مكث 14 يومًا في المستشفى الإندونيسي بعد قصف منزله.

وأضاف أن قرار إجراء علمية جراحية لقدمه تم تأجيله أكثر من مرة إلى أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح المستشفى ليضطر هو وجميع المرضى للمغادرة ويتجه لمستشفى الأقصى الذي قام بتحويله للمستشفى الأوروبي لإجراء العملية الجراحية واستكمال العلاج.