قطر: محادثات الهدنة في غزة مستمرة وتسير بشكل إيجابي

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة سيكون خلال الساعات القادمة، مؤكدا أن محادثات الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث نُشر على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية القطرية على منصة إكس، اليوم الخميس.

وقال الأنصاري “إن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، مستمرة وتسير بشكل إيجابي”.

وأكد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل ايجابي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/menbY2PpOi — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 23, 2023

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قد قال في وقت سابق، إن إطلاق سراح المختطفين في قطاع غزة لن يبدأ قبل الجمعة، مشيرا إلى أن “المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين تتقدم وتستمر طوال الوقت”.

وفجر أمس، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة.

وقالت الوزارة القطرية إن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

ولدى حركة حماس نحو 239 إسرائيليًّا أسرتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، خلال هجوم نفذته على مستوطنات غلاف غزة، وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 امرأة، فضلا عن مئات من المرضى والجرحى.