“ماذا لو قتلنا 4 آلاف طفل فلسطيني”.. مستشار سابق بإدارة أوباما يتهجم على بائع مصري الأصل في شوارع نيويورك (فيديو)

أقدمت شركة “غوثام” للعلاقات الحكومية على إنهاء علاقاتها مع ستيوارت سيلدوويتز المستشار السابق في إدارة الرئيس باراك أوباما، بعد انتشار فيديو له وهو يتهجم بألفاظ عنصرية على بائع عربة طعام حلال في أحد شوارع مدينة نيويورك.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية والعربية، قد ضجت بمقاطع فيديو للمسؤول السابق في الإدارة الأمريكية، وهو يقوم بتحرش لفظي واعتداء عنصري على البائع العربي ذي الأصل المصري.

وتضمنت مقاطع من الفيديو المتداول لحظات يشهر فيها المسؤول الأمريكي السابق العلم الإسرائيلي في وجه البائع العربي، ويوجه إليه سيلا من الإهانات، قائلا “سأضع لافتة هنا تقول إن هذا الرجل يدعم حماس”.

this man is continuing to berate and harass the halal cart vendor. He ends the video with “if we killed 4,000 palestinian kids? It wasn’t enough”. pic.twitter.com/yhu4HSvIEZ — Layla 🪬 (@itslaylas) November 21, 2023

وأضاف “أنت إرهابي وتدعم الإرهاب، ماذا لوقتلنا 4 آلاف طفل؟ فهذا ليس كافيا.. ليس كافيا”، في إشارة إلى أطفال غزة.

وتابع في مقاطع أخرى استعمال كلمات مسيئة إلى الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم).

وفي المقابل، أوضحت مقاطع أخرى في الفيديو البائع العربي وهو مالك لأعصابه ومتجاهل لاستفزازات المسؤول الأمريكي السابق.

وظل يطالبه بالمغادرة، قائلا “أنا مواطن أمريكي أحمل رخصة للبيع في هذا المكان.. رجاء غادر المكان”.

وأكدت شركة “غوثام” للعلاقات الحكومية أنها أوقفت جميع أشكال التعامل مع ستيوارت سيلدوويتز بسبب “مواقفه الشريرة والعنصرية التي لم تعد تتماشى مع الأسس والمعاير المعتمدة داخل الشركة”.