“ماذا لو قتلنا 4 آلاف طفل فلسطيني”.. مستشار سابق بإدارة أوباما يتهجم على بائع مصري الأصل في شوارع نيويورك (فيديو)

أقدمت شركة “غوثام” للعلاقات الحكومية على إنهاء علاقاتها مع ستيوارت سيلدوويتز المستشار السابق في إدارة الرئيس باراك أوباما، بعد انتشار فيديو له وهو يتهجم بألفاظ عنصرية على بائع عربة طعام حلال في أحد شوارع مدينة نيويورك.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية والعربية، قد ضجت بمقاطع فيديو للمسؤول السابق في الإدارة الأمريكية، وهو يقوم بتحرش لفظي واعتداء عنصري على البائع العربي ذي الأصل المصري.

وتضمنت مقاطع من الفيديو المتداول لحظات يشهر فيها المسؤول الأمريكي السابق العلم الإسرائيلي في وجه البائع العربي، ويوجه إليه سيلا من الإهانات، قائلا “سأضع لافتة هنا تقول إن هذا الرجل يدعم حماس”.

this man is continuing to berate and harass the halal cart vendor. He ends the video with “if we killed 4,000 palestinian kids? It wasn’t enough”. pic.twitter.com/yhu4HSvIEZ

— Layla 🪬 (@itslaylas) November 21, 2023