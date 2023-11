مرشح ديمقراطي “يرفض عرضًا بقيمة 20 مليون دولار من اللوبي الإسرائيلي” لمنافسة رشيدة طليب في الانتخابات

كشف المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان (هيل هاربر) أنه عُرض عليه مبلغ 20 مليون دولار لإنهاء حملته الانتخابية لمجلس الشيوخ وخوض تحدٍّ ضد النائبة ذات الأصل الفلسطيني رشيدة طليب على مقعدها في مجلس النواب.

وكتب المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي في تغريدة على منصة إكس “لم أكن أنوي أن تصبح مكالمة هاتفية خاصة علنية، ولكن بعد أن حدث ذلك.. فالحقيقة هي أن أحد أكبر المانحين لمنظمة (أيباك) عرض علي مبلغ 20 مليون دولار إذا انسحبت من سباق الترشح لمجلس الشيوخ وخضت الانتخابات ضد رشيدة طليب، وقد رفضت ذلك”.

I didn’t intend for a private phone call to turn public. But now that it has, here’s the truth.

One of AIPAC’s biggest donors offered $20m if I dropped out of the U.S. Senate race to run against @RashidaTlaib.

I said no. I won’t be bossed, bullied, or bought. https://t.co/Ji76jwPE3X

— Hill Harper (@hillharper) November 22, 2023