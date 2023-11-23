مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح يستقبل عشرات الشهداء والجرحى وسط نقص المعدات الطبية (فيديو)

استقبل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ظهر اليوم الخميس شهداء وعشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، وسط نقص المعدات الطبية.

وأظهرت جولة للجزيرة مباشر في أروقة المستشفى، تكدس المصابين من جميع الأعمار، بعد قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات ووسط غزة.

وافترش بعض الجرحى الأرض، في حين كان آخرون إصابتهم أشد في نقالات على الأرض ليتم علاجهم فيها، وسط حالة من الازدحام، وكان المستشفى بقدرته المحدودة يجاهد لإسعاف الجرحى.

المدير العام لوزارة الصحة في #غزة: الاحتلال يستهدف المستشفى الإندونيسي ويعيق دفن جثث الشهداء.. وقررنا وقف التنسيق مع “الصحة العالمية” لعجزها عن حماية طواقمنا#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/kouFGxcm5l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 23, 2023

وقال مرافقون للجرحى، إن الغارات الإسرائيلية داهمتهم دون سابق إنذار وبعضهم نيام، في وقت كانوا يأملون فيه توقف الغارات بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال جريح تلقى العلاج وهو جالس على الأرض، إنهم كانوا يغطون في النوم حين شنت إسرائيل غارتها على مبنى يقع بالقرب من الدار التي كانوا بها، مما أدى إلى انهيار السقف على رؤوسهم.

وقال آخر، إنهم نزحوا من حي الشيخ رضوان، ليقيموا عند أهل لهم، لكن القصف الإسرائيلي لاحقهم هناك أيضا، وقال إن أحد البيوت كان يسكن به أكثر من 50 شخصا، وهناك أشخاص تحت ركام المبنى.

استمرار العدوان على غزة

واستُشهد اليوم الخميس عشرات الفلسطينيين وجُرح المئات بقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنازل المواطنين في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال قصف منازل المواطنين في العديد من الأحياء في غزة؛ مما أدى إلى استشهاد العديد منهم وإصابة آخرين.

ودمّر الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين لعائلتي مطر وياسين، بعد أن استهدفهما بعدة صواريخ في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهو ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين على الأقل غالبيتهم من النازحين من مدينة غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية 11 منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة، فأوقعت 40 مواطنا بين شهيد وجريح، واستهدفت مدفعية الاحتلال عشرات المنازل في الحي، خاصة في مركز شهداء الزيتون الطبي، ومدرسة عين جالوت.