مصابون يَصلون إلى المستشفى الكويتي على عربات الدواب بعد قصف إسرائيلي وسط رفح (فيديو)

وصل عدد من المصابين، صباح اليوم الخميس، إلى المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح؛ جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف إحدى مناطق المدينة.

وأظهرت لقطات مصورة وصول المصابين عبر سيارات الإسعاف وعربات تجرها دواب لصعوبة وصول الإسعاف إلى بعض الشوارع المدمرة كلّيًّا.

واختلفت الإصابات جراء القصف الإسرائيلي بين إصابات في الرأس وأخرى في البطن وشمل بعضها الأطراف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) استهداف طائرات الاحتلال مبنى جمعية خيرية خلف المستشفى الكويتي بمدينة رفح؛ مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين في مركز لإيواء النازحين.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، ليلة الخميس، خلال سلسلة غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، تركزت جنوبه بشكل عنيف.

وأفادت (وفا) باستشهاد 4 فلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال الحربية، لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت إن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل عائلة “أبو الروس” بمدينة دير البلح؛ مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين. وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، بغارة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على عدة منازل سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ويقاسي جنوب القطاع سلسلة غارات جوية عنيفة، بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وقالت وكالة الأنباء إن الطيران الحربي استهدف أراضي زراعية غرب وشمال محافظة خان يونس، مع تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الشرقية للمحافظة.

وأضافت أن حزاما ناريا عنيفا تشنه آلة الحرب جنوب غرب خان يونس، وفي منطقة القرارة شرقا.

واستشهد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 14530 شهيدا و35 ألف جريح بقصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.