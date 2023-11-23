نبيل فهمي: لهذه الأسباب تجاوز دعم بايدن لإسرائيل تقاليد الإدارات الأمريكية السابقة (فيديو)

قال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إن دعم إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن لإسرائيل في حربها على قطاع غزة تجاوز التقليد العام المعروف لدى الإدارات الأمريكية السابقة.

وأضاف فهمي خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن الجميع على بينة من الدعم الأمريكي لإسرائيل لكن “حضور بايدن لمجلس الحرب الإسرائيلي خلال الأيام الأولى للحرب على غزة، كشف عن وجود حالة تتجاوز الانحياز إلى مرحلة الدعم الكلي للخيارات السياسية والعسكرية لإسرائيل”.

وتابع بأن هذا التجاوز يعود لشخص بايدن نفسه، لأنه قضى سنوات عديدة في مجلس الشيوخ عمل خلالها على دعم إسرائيل، مشيرًا إلى أن بايدن نفسه أعلن صراحة بأنه “صهيوني”.

وكشف الدبلوماسي المصري الأسبق أن موقف بايدن لا ينسجم مع العديد من الأصوات الأمريكية والغربية التي ترى بأن واشنطن في عهد بايدن “تجاوزت حدودها في الحرب على غزة” مؤكدًا أنه على مدى 5 أسابيع كاملة من الحرب ظل بايدن يعارض وقف إطلاق النار.

ورجح فهمي أن يتم تسجيل “تراجع جزئي في موقف بايدن حيال الحرب في غزة لكنه لن يكون تراجعًا كاملًا”.