ينبشون الركام بأيديهم.. الأهالي ينتشلون عددا من الشهداء والجرحى عقب قصف إسرائيلي لمنزل بقطاع غزة

حصلت الجزيرة مباشر على صور تظهر استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين عقب قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الكرد في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وكثَّف جيش الاحتلال قصفه لقطاع غزة، البارحة حتى فجر اليوم الخميس، في أعنف ليلة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشنّ الجيش الإسرائيلي قصفًا من البر والبحر والجو، على أحياء سكنية في عدة مناطق بالقطاع المحاصر؛ مما أسفر عن عشرات من الشهداء والجرحى.

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر، انتشال عدد من الشهداء والجرحى عقب القصف الذي استهدف منزل عائلة الكرد في دير البلح.

وأظهرت الصور محاولات الأهالي نبش ركام الأنقاض بأيديهم بحثا عن ناجين، في ظل انعدام تام للموارد ومعدات الإنقاذ.





وكانت وزارة الخارجية القطرية قد قالت صباح اليوم، إنه سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن بدء سريان هدنة إنسانية لعدة أيام قابلة للتمديد بين حماس وإسرائيل.

ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف وغير المسبوق لقطاع غزة لليوم الـ48 على التوالي، مخلفا آلافا من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال والمسنّين، ولا يزال هناك آلاف آخرون تحت أنقاض المنازل والمدارس والمستشفيات المهدمة وفي الطرق بين شهيد وجريح، ولا تستطيع فرق الإنقاذ انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.