6 شهداء وعشرات من المصابين أغلبهم أطفال بقصف إسرائيلي لمخيم “الشعوت” في رفح (فيديو)

استشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، ظهر اليوم الخميس، بقصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي لرفح بجنوب قطاع غزة.

وقد وصل عدد كبير من المصابين والشهداء، أغلبهم أطفال، إلى المستشفى الكويتي بعد قصف عنيف من الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم “الشعوت”.

وأظهرت لقطات مصورة حالة من الاستنفار في المستشفى الذي امتلأ بمصابين بجروح متفاوتة، استُشهد عدد منهم بعد الوصول إلى المستشفى.

وظهر الأطباء وهم يُكفنون عددا من الأطفال بعد استشهادهم بالقصف، ويحاولون إسعاف مصابين بجروح خطيرة.

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر ترنّح شاب مصاب في رأسه بعد أن نزف دما كثيرا، وكان يردد متألما “راسي بيوجعني كثير” وكان الطبيب يحاول تقديم الإسعافات الأولية له.

وبكت طفلة مصابة بحرقة وهي تردد “بدي بابا جيبولي بابا”، وقالت إنها شاهدت المنزل ينزل فوق رؤوس عائلتها وأبيها وأعمامها، وقد غطى التراب جسم الطفلة التي كانت في حالة صدمة.

وسادت حالة من الهلع بين أهالي الجرحى والمصابين الذين كانوا يهرعون إلى المستشفى وقد ظهر عليهم الخوف والقلق.

وأفادت وكالة الأنباء بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة الشعوت برفح، وفي حصيلة غير نهائية، استُشهد في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 14530، وأصيب نحو 35000 آخرين.