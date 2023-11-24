أبو حمزة: لن نترك أسرانا ولن نبرح معركتنا حتى تحقيق أهدافنا (فيديو)

أعلن المتحدث باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، الالتزام بوقف العمليات العسكرية خلال الهدنة الإنسانية في غزة، لكنه شدد على أن أي خرق من قبل إسرائيل سيقابل “بالرد المناسب”.

وقال المتحدث باسم سرايا القدس، في تسجيل مصور ظهر اليوم الجمعة “لن نترك أسرانا في أيدي الغاصبين ولن نبرح معركتنا هذه حتى تحقيق أهدافنا”.

وقال أبو حمزة “في ضوء المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة التي نفرج فيها عن عدد من أسرى العدو نبارك لأسرانا وأسيراتنا ونقول لهم إنكم تستحقون من مقاومتكم وشعبكم أكثر وأكثر”.

وتحدث أبو حمزة عن قوات النخبة التابعة لسرايا القدس وقال إن “قوات النخبة الباسلة اقتحمت الموت بالموت وقدمت خيرة الأبناء في المعركة التي حضرت فيها”.

وقال المتحدث العسكري باسم سرايا القدس “أيام مضت على درب التحرير ولا زالت راياتنا مرفوعة ومجاهدونا يدكون مستوطنات ومدن العدو بالصواريخ”.

وقال مخاطبا إسرائيل “لقد ثقل عليكم قولنا فيما مضى حتى شنت عليكم الغارات ولعلكم لم تتعلموا الدروس فاسمعوا قولنا: كفاكم تهديدًا لغزة وقد ذقتكم فيها الويلات وإن كان لا بد فارقبونا عند كل شارع وزقاق ومفترق طرق ولن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج إلا منتصرين”.

وخاطب الناطق باسم سرايا القدس، الفلسطينيين في الضفة الغربية قائلا “الضفة كانت وما زالت جزءًا لا يتجزأ من معركة الدفاع عن الشرف العربي والإسلامي”.

وتحدث أبو حمزة عن الجهات التي هبّت لنصرة غزة فقال “المقاومة الإسلامية في لبنان وجهت للعدو ضربات مميتة والقادم أعظم، وفي العراق توجه الضربات للقواعد الأمريكية، واليمن السعيد الذي دك بالصواريخ والمسيرات وأعاد لنا بحرنا العربي الأحمر لحاضنته العربية”.

وبدأت رسميا اليوم الجمعة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) هدنة من 4 أيام بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بالإفراج عن أسرى محتجزين في قطاع غزة، مقابل معتقلين فلسطينيين.