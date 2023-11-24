أمام السفارة الأمريكية.. رئيس كوبا يقود مظاهرة ضخمة مؤيدة لغزة في هافانا (فيديو)

قاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أمس الخميس مظاهرة ضخمة في العاصمة هافانا دعمًا للفلسطينيين، وجهت خلالها انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة بسبب دعمها إسرائيل.

وشارك عشرات الآلاف في كوبا بقيادة الرئيس الكوبي في مسيرة مرّت أمام السفارة الأمريكية في هافانا، متهمين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.

المسيرة التي قادها الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أمس الخميس، والتي تحركت على طريق ساحلي في هافانا -حيث يوجد المقر الدبلوماسي الأمريكي- هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.





وهتف المتظاهرون الذين رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات مؤيدة للفلسطينيين “حرروا فلسطين، إسرائيل هي الإبادة جماعية” و”ندعم حرية الفلسطينيين”، وذلك أثناء مرورهم بالمبنى واحتشادهم في مكان قريب منه.

وكانت كوبا، داعمة قوية للقضية الفلسطينية على مدى عقود، وقامت بتدريب أكثر من 200 طبيب فلسطيني، ولا تقيم كوبا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

“تدعم مذبحة بحق الفلسطينيين”

وقالت أستاذة جامعية شاركت في المظاهرة “نحن هنا. مسيرنا من أمام السفارة الأمريكية ليس صدفة. الولايات المتحدة أحد أكبر الجهات المسؤولة عن دعم إسرائيل. هي تدعم مذبحة بحق الفلسطينيين والقوانين الدولية تُنتهك”.

واشتهر الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو بتنظيم مظاهرات مماثلة ولكنها أكبر بكثير للاحتجاج على العقوبات الأمريكية والتدخل في الشؤون الكوبية.

مشاهد من مظاهرة التأييد

تولى الرئيس الكوبي محاطا بزوجته ورئيس الوزراء مانويل ماريرو قيادة المظاهرة التي انطلقت بدعوة من الشباب الشيوعي وسارت على الخط الساحلي في هافانا الذي تقع به السفارة الأمريكية.

شارك في التجمع أكثر من 100 ألف شخص من سكان هافانا حسب إحصاء لوزارة الداخلية نشر على منصة إكس.

ولدى مرور المظاهرة أمام سفارة الولايات المتحدة التي تدعم حكومتها إسرائيل بقوة هتف المتظاهرون الشباب خصوصا “الفاشيون الأمريكيون أنتم إرهابيون”.

شارك في المسيرة شبان فلسطينيون يدرسون الطب في كوبا، وقال الطالب عصام البالغ عمره 22 عاما لوكالة الصحافة الفرنسية “أشكر كثيرا الشعب الكوبي والحكومة لدعمهما الدائم لفلسطين”.

وقالت طالبة في جامعة هافانا “ما يطلبه الشباب الكوبي في هذه المسيرة هو وقف إطلاق النار “، وأضافت “من السذاجة الاعتقاد بأن ما يحدث في غزة هو حرب.. إنها إبادة جماعية”.

وقال طالب آخر يبلغ عمره 19 عاما وقد ارتدى كوفية باللونين الأبيض والأسود “ما يحدث في فلسطين ظلم كبير ومذبحة”.