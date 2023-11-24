الأمين العام لحركة الجهاد: سنجبر العدو على إخراج جميع أسرانا (فيديو)

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد نخالة، إن المقاومة أجبرت الاحتلال على قبول التفاوض لتبادل الأسرى، مؤكدا عدم خروج بقية الأسرى الإسرائيليين من دون الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف نخالة في كلمة له اليوم الجمعة “تم عقد اتفاق كان يرفضه العدو ودون قيد أو شرط، وبصمود مقاتلينا سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل تضمن إخراج أسرانا جميعا، تحت شعار: الجميع مقابل الجميع”.

وتابع “العدوان الذي شنه العدو لم يكن ردا على فعل المقاومة في 7 أكتوبر فقط، لكنه مرتبط أيضا بترتيبات جديدة للشرق الأوسط، فما تقوم به المقاومة أصبح مثار فخر واعتزاز لكل شعوب العالم”.

وأشاد نخالة بحزب الله في موقفه الداعم للمقاومة الفلسطينية قائلا “نعتز بما تقوم به المقاومة في لبنان دعما لإخوانهم في فلسطين”، وأشار إلى أن “الأهداف الصهيونية التي رفعها العدو ما زالت قائمة، وعلينا الاستمرار في القتال لمواجهته”.

وختم كلمته بالقول “لن ننكسر ولن نستسلم وسنقاتل. وهو خيارنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى”.

وكان متحدث حكومي إسرائيلي، قد قال صباح اليوم، إن الجيش استكمل انتشاره على خطوط الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، وتستمر 4 أيام.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية، إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدار 48 يوما، شنّ جيش الاحتلال حربا مدمّرة على غزة، خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.