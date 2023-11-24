الاحتلال يقتحم منزل الأسيرة المحررة أماني خالد خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر (فيديو)

اضطرت الأسيرة الفلسطينية المحررة أماني خالد إلى قطع اتصالها مع الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، بسبب اقتحام وحدات من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بيت أسرتها.

وقالت: أنا مضطرة لقطع هذه المكالمة لأن جيش الاحتلال دخل البيت.

وأضافت أماني خالد قبل ذلك، أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية طلبت من جميع الأسيرات الفلسطينيات عدم المشاركة في أي مظاهر احتفالية متوعدة من يرفض الامتثال لتعليماتهم.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد أصدر في وقت سابق الجمعة، تعليمات مشددة تدعو لتعتيم السيارات التي تحمل الأسرى المحررين ومنع جميع مظاهر الاحتفال.

كما أصدر تعليمات أخرى بمنع وصول الأهالي والصحفيين إلى محيط سجن عوفر خلال جميع مراحل تسليم الأسيرات والقصر الفلسطينيين.

وتضمنت الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل التي تمت بوساطة شارك فيها كل من قطر ومصر وأمريكا، تحرير 39 امرأة وطفلا من سجون الاحتلال.