“الجثث بدأت تتحلل”.. شهداء سقطوا جراء قصف الجيش الإسرائيلي أثناء نزوحهم قبل أيام (فيديو)

نشر الصحفي الفلسطيني محمد أسعد، صورا لانتشار جثامين عدد من الشهداء ملقاة على طريق الساحل في قطاع غزة، عقب استهدافهم من قبل جيش الاحتلال في الأيام الماضية.

وأشار أسعد إلى أن هذه الجثث هي جثث نازحين استهدفهم الطيران الإسرائيلي أثناء توجههم إلى جنوب القطاع، موضحا أن كثيرا منها دخل في طور التحلل بعدما بقيت في العراء عدة أيام متواصلة لعجز سيارات الإسعاف عن الوصول إليها.

وكان جيش الاحتلال قد دعا منتصف الشهر الماضي، جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم، والتوجه جنوبا لحمايتهم، والبقاء في المنطقة الواقعة جنوب وادي غزة.

وفي سياق متصل أفاد شهود عيان لوكالة الأناضول التركية، بأنهم أثناء عودتهم لتفقد منازلهم بالمناطق الغربية لمدينة غزة عثروا على جثث لعشرات الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي على شارع “الرشيد” غرب المدينة.

وأوضح الشهود أن الجثث كانت متحللة؛ مما يشير إلى قتل أصحابها قبل عدة أسابيع أثناء حركة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع.

وخلال الأسابيع الماضية، قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين أثناء نزوحهم إلى الجنوب عبر شارعي “الرشيد” و”صلاح الدين”، وتركهم في أماكنهم قبل أن يتم نقل جثثهم تدريجيا بعربات تجرّها حيوانات إلى مناطق الجنوب.

وأقدم الجيش الإسرائيلي على استهداف النازحين الفلسطينيين وارتكب العديد من المجازر في الجنوب، بالتزامن مع ترويجه أن الجنوب “منطقة آمنة” لتشجيع العدد الأكبر من أهالي الشمال على مغادرته.

ودخلت هدنة إنسانية مؤقتة لأربعة أيام بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال حيز التنفيذ عند الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بعد 49 يوما من الحرب خلفت دمارا هائلا وأسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.