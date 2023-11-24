الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني أمام طفلته (فيديو)

أطلق الجيش الإسرائيلي، الرصاص نحو فلسطيني كان يقف بالشارع أمام مدخل محل تجاري في بلدة حبلة قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وأصابه بجروح في الرأس.

وتداول فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إصابة فلسطيني كان برفقة ابنته الصغيرة أمام محل تجاري، بالرصاص في الرأس وسقوطه بعدها على الأرض.

وبيّن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله، الشاب الفلسطيني وهو مع ابنته ومجموعة من الأشخاص في شارع، وكان الجميع ينظر باتجاه ناحية من الشارع، عندما سقط الشاب أرضا وهو يمسك رأسه.

وسارعت الطفلة التي كانت تقف خلف والدها، إليه وهي تحاول رفعه وقد أخذتها المفاجأة، إذ كان قبل لحظات يمسك يدها ويلاعبها.

كما أسرعت مجموعة من الناس كانت تقف بالقرب منه وآخرون كانوا يسيرون في الشارع، إلى الشاب الذي هوى أرضًا لمعرفة ما حدث له.

ووقعت الحادثة أمس الخميس عندما كان الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية عسكرية ومداهمة لمنازل فلسطينية في بلدة حبلة قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

تغطية صحفية: جيش الاحتلال أصاب شاباً برصاصة مطاطية في رأسه بينما كان مع طفلته أمام محله التجاري في بلدة حبلة جنوب قلقيلية. pic.twitter.com/Li6wrUL2wN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 23, 2023

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المطاطي على الشاب الفلسطيني وأصابه بجروح في الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية، ووصفت حالته بأنها متوسطة.

ومنذ أسابيع ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات واسعة بالضفة الغربية المحتلة، في ظل وضع متوتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، وأكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء.