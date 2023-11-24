بريطانيا.. نشطاء يحتجون ويمنعون الوصول إلى مصنع تابع لشركة تصدر أسلحة لإسرائيل (فيديو)

اقتحم ناشطون من منظمة “بالستاين آكشن” أو “العمل من أجل فلسطين” مصنع الأسلحة الرئيس لشركة لوكهيد مارتن في بريطانيا، وأغلقوا الأبواب جميعها المؤدية إلى المصنع تضامنًا مع فلسطين، وطالبوا بوقف التوريدات العسكرية لتسليح الجيش الإسرائيلي.

We’re using our power to SHUT DOWN Lockheed Martin, suppliers of fighter jets for Israel’s genocide of Palestine #StopArmingIsrael pic.twitter.com/5TLJkYqCTl — Palestine Action (@Pal_action) November 24, 2023

وأظهرت مقاطع “فيديو” تم تداولها على نطاق واسع، عددًا من المتظاهرين المعتصمين يحملون أعلام فلسطين ويهتفون دعمًا للشعب الفلسطيني، كما منعوا سيارات العاملين في المصنع من التحرك.

Join us at Lockheed Martin, Reddings Wood, Ampthill, Bedford, MK45 2HD pic.twitter.com/fuQOjxaFBe — Palestine Action (@Pal_action) November 24, 2023

وأظهر “فيديو” آخر ناشطين آخرين يتلون قائمة تضمنت أسماء عدد من الأطفال الفلسطينيين من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.

Whilst shutting down Lockheed Martin, actionists read the names of the Palestinian children killed by Israel in the past weeks. pic.twitter.com/TLdVdDQuKK — Palestine Action (@Pal_action) November 24, 2023

وشهدت بريطانيا مظاهرات خلال المدة الماضية شاركت فيها نقابات، أمام مقار شركات تصنيع الأسلحة ومصانعها بسبب ما قالوا إن لهذه الشركات دورًا فيما يجري في غزة.

ويقول المتظاهرون إن هذه المصانع توفر مكونات وقطع غيار للطائرات الإسرائيلية المقاتلة التي تشارك في قصف غزة.