بريطانيا.. نشطاء يحتجون ويمنعون الوصول إلى مصنع تابع لشركة تصدر أسلحة لإسرائيل (فيديو)

اقتحم ناشطون من منظمة “بالستاين آكشن” أو “العمل من أجل فلسطين” مصنع الأسلحة الرئيس لشركة لوكهيد مارتن في بريطانيا، وأغلقوا الأبواب جميعها المؤدية إلى المصنع تضامنًا مع فلسطين، وطالبوا بوقف التوريدات العسكرية لتسليح الجيش الإسرائيلي.

We’re using our power to SHUT DOWN Lockheed Martin, suppliers of fighter jets for Israel’s genocide of Palestine #StopArmingIsrael pic.twitter.com/5TLJkYqCTl

— Palestine Action (@Pal_action) November 24, 2023