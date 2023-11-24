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بريطانيا.. نشطاء يحتجون ويمنعون الوصول إلى مصنع تابع لشركة تصدر أسلحة لإسرائيل (فيديو)

الناشطون يحتلون مداخل مصنع توريد الأسلحة لإسرائيل (منصات التواصل)
24/11/2023-|آخر تحديث: 24/11/202308:11 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اقتحم ناشطون من منظمة “بالستاين آكشن” أو “العمل من أجل فلسطين” مصنع الأسلحة الرئيس لشركة لوكهيد مارتن في بريطانيا، وأغلقوا الأبواب جميعها المؤدية إلى المصنع تضامنًا مع فلسطين، وطالبوا بوقف التوريدات العسكرية لتسليح الجيش الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع “فيديو” تم تداولها على نطاق واسع، عددًا من المتظاهرين المعتصمين يحملون أعلام فلسطين ويهتفون دعمًا للشعب الفلسطيني، كما منعوا سيارات العاملين في المصنع من التحرك.

وأظهر “فيديو” آخر ناشطين آخرين يتلون قائمة تضمنت أسماء عدد من الأطفال الفلسطينيين من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشهدت بريطانيا مظاهرات خلال المدة الماضية شاركت فيها نقابات، أمام مقار شركات تصنيع الأسلحة ومصانعها بسبب ما قالوا إن لهذه الشركات دورًا فيما يجري في غزة.

ويقول المتظاهرون إن هذه المصانع توفر مكونات وقطع غيار للطائرات الإسرائيلية المقاتلة التي تشارك في قصف غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي