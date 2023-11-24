قبيل بدء الهدنة الإنسانية.. الاحتلال يقتحم المستشفى الإندونيسي ويقتل جريحة داخله (شاهد)

بثت الجزيرة مباشر صورا لشهيدة فلسطينية وعدد من الجرحى في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى الإندونيسي بشمال قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وحسب ما أفاد تلفزيون فلسطين على تليغرام، جاء اقتحام قوات الاحتلال عقب قصف ومحاصرة المستشفى وسط إطلاق نار مكثف؛ مما أسفر عن استشهاد امرأة كانت جريحة، وإصابة 3 أشخاص، واعتقال 3 آخرين.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن “ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع الشفاء الطبي”.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد استهدفت المستشفى بشكل مباشر بالقصف؛ مما أدى إلى استشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه، وإصابة آخرين بجروح، وتعطل العديد من مرافقه المهمة، بما في ذلك غرف العمليات ومحطة الأكسجين.

وفي غضون ذلك، استهدف الطيران الإسرائيلي فجرا، بناية سكنية مأهولة مقابل مخبز الحج في النصيرات وسط قطاع غزة؛ وهو ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني 10 مواطنين من تحت الأنقاض جراء قصف الطيران منزلًا لعائلة خضر في مدينة جباليا بشمال قطاع غزة. كما واصلت الطائرات الإسرائيلية استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات من الفلسطينيين.

تغطية صحفية: اختراق لكل الخطوط الحمراء.. الاحــتــلال يستهدف المستشفيات والمراكز الصحية في غزة. pic.twitter.com/vE1EdVCCcT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 23, 2023

وكثف جيش الاحتلال استهداف المستشفيات وخاصة مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، حيث اقتحمه السبت الماضي وطرد المرضى والأطفال الخدج في الحضانات وآلاف النازحين الذين احتموا به من القصف الإسرائيلي.