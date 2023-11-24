قبيل سريان الهدنة.. شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق عدة في غزة (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنّ غاراتها على أنحاء عديدة من قطاع غزة، قبيل بدء سريان الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينيتش).

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بوصول أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف قوات الاحتلال مربعا سكنيا وسط مخيم النصيرات قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ بساعة.





وقالت مصادر محلية للجزيرة مباشر، إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة خطاب بالنصيرات، وبينت مقاطع فيديو، آثار القصف الإسرائيلي لمنزل العائلة.

وفي الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، أصابت مدارس تؤوي نازحين ومستشفيات ومنازل، وأسفرت عن وقوع عشرات من الشهداء والجرحى.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، لن يتمكنوا خلال أيام الهدنة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي أصابها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت قوات الاحتلال التي اجتاحت بدباباتها وآلياتها العسكرية تلك المناطق، باستهدافهم.

قبل ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ.. قوات الاحتلال تقصف منزلاً في مخيم النصيرات واشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في جباليا#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/roMGZhzhdr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2023

وأضافت “بينما ستحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، حيث يقدّر عدد المفقودين بنحو 7000 مواطن، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة، ما سيكشف مزيدا من الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق شعبنا على مدار 48 يوما”.