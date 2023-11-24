كاظم الساهر يطرح أغنية “أوقف نارك” باللغة الإنجليزية دعما لغزة (فيديو)

طرح الفنان العراقي كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان “أوقف نارك” باللغة الإنجليزية دعمًا لغزة وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

ونشر الساهر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، الأغنية التي أعلن سابقًا أن الجزء الأكبر من أرباحها سيذهب إلى غزة لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة.

وقال الساهر في منشور إن أغنيته الجديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعدًا إنسانيًا عمليًا يتخطى الترفيه، لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصًا.

وتقول كلمات الأغنية:

“عميقًا في قلوبنا ننتظر سلامًا دائمًا

ونصلي من أجل اللحظات التي ستتوقف فيها الحرب

أطفالنا الهاربون من الرعب يبحثون في فرصة للتمسك بالحياة

والعنف يسرق براءتهم

والحزن يملأ عيونهم

..

أوقف نارك من أجل كل المحبين

من أجلك ومن أجلي

لقد تعبنا.. لقد تعبنا”

يذكر أن الأغنية هي فكرة الفنان كاظم الساهر ومن تلحينه أيضًا، وكتب كلماتها توم لو، وقام بتوزيعها الموسيقي الفنان ميشال فاضل.

وتم إنتاجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا.