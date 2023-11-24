مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.. بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى غزة من مصر (فيديو)

بدأت شاحنات تحمل الوقود وغاز الطهي، بالدخول من الجانب المصري إلى قطاع غزة صباح اليوم الجمعة، مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع حيز التنفيذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة من مصر اليوم الجمعة بعد نحو ساعة ونصف الساعة من بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتبلغ الهدنة 4 أيام للسماح بالإفراج عن أسرى محتجزين في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين.

دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع سريان الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/usXldl1YKV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2023

وجاءت الهدنة الإنسانية المؤقتة بوساطة قطرية ومصرية إضافة إلى الولايات المتحدة، في اليوم التاسع والأربعين للحرب على غزة.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وفي الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، طالت مدارس تؤوي نازحين ومستشفيات ومنازل، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.