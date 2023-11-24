هنية: العدو راهن على استرجاع أسراه بالبنادق ولكنه انصاع لإرادة شعبنا (شاهد)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن الحركة لم ولن تتخلى عن التزاماتها ومسؤولياتها تجاه شعبها قبل المعركة وخلالها وبعدها، مؤكدا على “وحدة المصير ورفض التهجير”.

وأضاف هنية في كلمة له اليوم الجمعة “راهن العدو على استرجاع أسراه بالبنادق وأنه لن يقبل بإطلاق النار لكنه نزل عند إرادة شعبنا ووافق على اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، وبفضل صمود شعبنا والتكامل بين فصائل المقاومة ودعم شعوب أمتنا، استطعنا مواجهة الاحتلال وكسر مخططاته”.

وتابع “شعبنا العظيم سطر ملحمة صمود ومجاهدونا أثخنوا الجراح في العدو، كما أن الأشقاء في قطر ومصر بذلوا جهودا حثيثة إلى أن تم التوصل لاتفاق الهدنة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل معهم”.

ووجه هنية التحية للمقاومة في كل من لبنان والعراق واليمن قائلا “نحيي صمود المقاومة في لبنان التي تخوض معارك على طول الحدود، وإخواننا في اليمن الذين يردون بطريقتهم على العدو، كما نوجه التحية للمقاومة العراقية التي تشارك في المعركة برجولة وشهامة”.

واستطرد “ندين العدوان ضد إخواننا في الضفة والقدس، ونحيي صمودهم في وجه سياسات الاحتلال الإجرامية. كما نؤكد التزامنا باتفاق الهدنة طالما التزم بها العدو”.

ومن المقرر أن يتم اليوم الجمعة إطلاق سراح 13 إسرائيليا من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

ويتم إطلاق الأسرى على دفعات على مدى 4 أيام لتشمل 50 إسرائيليا و150 فلسطينيا وجميعهم من النساء والأطفال من الجانبين.

ولدى حماس نحو 239 إسرائيليًا أسرتهم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال هجوم نفذته على مستوطنات غلاف غزة، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 سيدة، فضلا عن مئات المرضى والجرحى.