وصفوه بـ”قاتل الأطفال”.. مؤيدون لفلسطين يحتجون أمام منزل رئيس “أيباك” في لوس أنجلوس (فيديو)

نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، مساء الخميس، احتجاجًا أمام منزل رئيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، مايكل توتشين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وأشعلوا قنابل دخان ووصفوه بأنه “قاتل أطفال”.

ووضع المحتجون مجموعة من القماش المغطى بالطلاء الأحمر، في إشارة إلى الأطفال ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسكبوا طلاءً أحمر خارج المنزل، في إشارة إلى الدم.

HORRIFYING- the home of AIPAC’s President was targeted by pro Palestinian radcials who ignited smoke bombs outside of his residence and proceeded to spill red paint, signifying blood. What’s next? The burning of Synagogues and schools like in 1939 Germany? pic.twitter.com/y9O3edAvW9 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 23, 2023

وطالب المحتجون توتشين الذي يوجد على رأس أكبر “لوبي” مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، بضرورة وقف الاعتمادات المالية الضخمة التي توجه لقتل الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.

وتعد منظمة “أيباك” AIPAC أكبر منظمات اللوبي اليهودي وأهم منظماته في الولايات المتحدة والعالم.

Additional footage of the vandalism. Know who is involved? DM us! pic.twitter.com/711HsshkF5 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 23, 2023

وقام “مجلس مدينة الشعب” بلوس أنجلوس، الذي يصف نفسه بأنه مجموعة مناهضة للرأسمالية والإمبريالية، بتنظيم المظاهرة، ووصفها بأنها دعوة لمواجهة قوة وتأثير عمل الجماعة الضاغطة على رجال السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

RIGHT NOW: people are out in front of @AIPAC president Michael Tuchin’s house in Los Angeles for a holiday wake up call! AIPAC spends tens of millions to control pro-genocide congressmembers. Fuck your holiday baby killer! #FreePalestine pic.twitter.com/SzKVMDZesB — People's City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) November 23, 2023

ومما جاء في بيان المجلس: “إيباك تنفق عشرات الملايين من الدولارات للسيطرة على أعضاء الكونغرس المؤيدين للإبادة الجماعية.. اللعنة على قتلة الأطفال”.

يذكر أن “مجلس مدينة الشعب” منظمة يسارية تشرف على الأنشطة الاحتجاجية ضد المسؤولين المنتخبين في مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، للمطالبة بإصلاحات سياسية سواء داخل أمريكا أم خارجها.