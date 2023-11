وصفوه بـ”قاتل الأطفال”.. مؤيدون لفلسطين يحتجون أمام منزل رئيس “أيباك” في لوس أنجلوس (فيديو)

نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، مساء الخميس، احتجاجًا أمام منزل رئيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، مايكل توتشين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وأشعلوا قنابل دخان ووصفوه بأنه “قاتل أطفال”.

ووضع المحتجون مجموعة من القماش المغطى بالطلاء الأحمر، في إشارة إلى الأطفال ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسكبوا طلاءً أحمر خارج المنزل، في إشارة إلى الدم.

HORRIFYING- the home of AIPAC’s President was targeted by pro Palestinian radcials who ignited smoke bombs outside of his residence and proceeded to spill red paint, signifying blood.

What’s next? The burning of Synagogues and schools like in 1939 Germany? pic.twitter.com/y9O3edAvW9

