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وصفوه بـ”قاتل الأطفال”.. مؤيدون لفلسطين يحتجون أمام منزل رئيس “أيباك” في لوس أنجلوس (فيديو)

غزة أطفال شهداء
المتظاهرون طالبوا بوقف المجزرة في غزة (الفرنسية)
24/11/2023-|آخر تحديث: 24/11/202307:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، مساء الخميس، احتجاجًا أمام منزل رئيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، مايكل توتشين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وأشعلوا قنابل دخان ووصفوه بأنه “قاتل أطفال”.

ووضع المحتجون مجموعة من القماش المغطى بالطلاء الأحمر، في إشارة إلى الأطفال ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسكبوا طلاءً أحمر خارج المنزل، في إشارة إلى الدم.

وطالب المحتجون توتشين الذي يوجد على رأس أكبر “لوبي” مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، بضرورة وقف الاعتمادات المالية الضخمة التي توجه لقتل الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.

وتعد منظمة “أيباك” AIPAC أكبر منظمات اللوبي اليهودي وأهم منظماته في الولايات المتحدة والعالم.

وقام “مجلس مدينة الشعب” بلوس أنجلوس، الذي يصف نفسه بأنه مجموعة مناهضة للرأسمالية والإمبريالية، بتنظيم المظاهرة، ووصفها بأنها دعوة لمواجهة قوة وتأثير عمل الجماعة الضاغطة على رجال السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومما جاء في بيان المجلس: “إيباك تنفق عشرات الملايين من الدولارات للسيطرة على أعضاء الكونغرس المؤيدين للإبادة الجماعية.. اللعنة على قتلة الأطفال”.

يذكر أن “مجلس مدينة الشعب” منظمة يسارية تشرف على الأنشطة الاحتجاجية ضد المسؤولين المنتخبين في مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، للمطالبة بإصلاحات سياسية سواء داخل أمريكا أم خارجها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي