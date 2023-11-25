أسامة حمدان: الاحتلال ارتكب خروقا بشأن اتفاق الهدنة (فيديو)

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن سلطات الاحتلال ارتكبت جملة من الخروق على مستوى الالتزام بتنفيذ مضامين الهدنة.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي اليوم السبت “الذي يتحمل مسؤولية فشل هذا الاتفاق حتى الآن هو الجانب الإسرائيلي، وخطوة كتائب عز الدين القسام بتعليق تسليم الدفعة الثانية من الأسرى تأتي في انتظار رد الوسطاء الدوليين ونتيجة تواصلهم مع الجانب الإسرائيلي”.

وقال “نؤكد التزامنا باتفاق الهدنة برعاية قطرية ومصرية طالما التزم العدو بتنفيذه”.

وأوضح حمدان أنه “من مجموع 200 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية كان يجب أن تصل إلى شمال غزة بين أمس واليوم، لم يصل سوى 63 شاحنة، في حين أن 137 شاحنة عبرت المعبر وما زالت تنتظر قرارًا إسرائيليًّا بالتوجه نحو الشمال”.

وسجَّل حمدان وجود خروق أخرى على مستوى إطلاق النار على المدنيين، حيت استُشهد مواطنان فلسطينيان أمس الجمعة، إضافة إلى شهيد آخر اليوم السبت.

وقال إن توقيع سلطات الاحتلال على الهدنة لم يمنع الطيران الإسرائيلي من التحليق فوق جنوبي قطاع غزة.

وأكد القيادي في حماس أن اتفاق الهدنة والإفراج عن الأسرى يأتي على طريق تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، داعيًا دول العالم العربي والإسلامي إلى إطلاق جسور جوية من المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد قالت إنه سيتم المضي قدمًا في الإفراج عن الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بعد “تذليل العقبات”، كما أكدت حماس استجابتها “للجهود المصرية القطرية المقدَّرة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري، مساء اليوم السبت، عبر منصة إكس “بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين، وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق”.

من جهتها، قالت حركة حماس في بيان عبر تلغرام إنها استجابت “للجهود المصرية القطرية المقدَّرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، “تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمالي القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن 39 فلسطينيًّا (24 امرأة و15 طفلًا)، الجمعة، ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس التي أُبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

في المقابل، أفرجت “حماس” عن 13 إسرائيليًّا من النساء والأطفال بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، إضافة إلى 10 تايلانديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.