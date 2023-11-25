أكوام من الركام.. صور جوية توثق آثار الدمار الكبير في خان يونس جراء غارات الاحتلال (فيديو)

قام بعض السكان ممن عاد لتفقد الدار، بأخذ أغراض من تحت التراب الذي غطى ما كان يومًا منزلًا عامرًا وسكنًا ومأوى، قبل أن يتحول إلى كومة ركام

أظهرت صور جوية حصلت عليها الجزيرة مباشر، دمارا كبيرا في خان يونس جنوبي غزة، حيث تحولت المباني والعمارات والبيوت إلى أكوام من الركام المتناثر على مد البصر.

وبيّنت اللقطات المنطقة وقد تحولت إلى مساحات شاسعة تتناثر فيها البيوت التي سويت بالأرض، فيما بدت السيارات -وسط الحطام وقد غطاها الغبار- محطمة.





وفي منظر مؤلم، قام بعض السكان ممن عادوا لتفقد ديارهم، بأخذ أمتعة من تحت التراب الذي غطى ما كان يومًا منزلًا عامرًا وسكنًا ومأوى، قبل أن يتحول إلى كومة من التراب.

وعاد آلاف النازحين من غزة إلى منازلهم أمس الجمعة مع بدء الهدنة التي تستمر أربعة أيام، لكنها كانت عودة حزينة، إذ فقدوا الدار والبيت والمأوى.





وبيّنت الصور حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمباني السكنية والبنية التحتية في القطاع، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ودمّرت آلة الحرب الإسرائيلية مئات المدارس والمستشفيات، وأخرجت محطة كهرباء غزة وخلايا الطاقة الشمسية من الخدمة، كما دمرت العشرات من المباني الحكومية وعددا من محطات ضخ المياه، وأخرجت محطات تحلية مياه من الخدمة.





مقابر جماعية للشهداء

ويوم الخميس قُتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة، كما تم الإبلاغ عن عدد آخر من المفقودين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة.

ويوم الأربعاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، دفن 111 شهيدا فلسطينيا في مقبرة جماعية وقالت إن المقبرة التي أقامتها في خان يونس بجنوب قطاع غزة ضمت قتلى أحضرتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مجمع الشفاء الطبي في غزة ومستشفيات بشمال القطاع.

وتقرر دفن الشهداء هناك في مقبرة جماعية بإشراف من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسبب تعذر دفنهم في غزة، وحُفر قبر كبير وضعت به جثث الشهداء.