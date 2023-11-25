“أين المساعدات؟”.. تكدس أمام محطات توزيع الغاز برفح ودير البلح في ثاني أيام هدنة غزة (فيديو)

نازحة في غزة: رجعنا نخبز في أفران الطين، رجعونا 50 سنة لورا

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر داخل إحدى محطات تعبئة الغاز في دير البلح وسط قطاع غزة، واستطلعت أحوال المواطنين المتجمعين أمامها لتعبئة أنابيب الغاز المنزلي، مع دخول الهدنة الإنسانية بين المقاومة والاحتلال يومها الثاني.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر أن هناك نقصا كبيرا في المواد التموينية والسلع الأساسية في القطاع، مشيرًا إلى تجمع الآلاف من سكانه للحصول على احتياجاتهم اللازمة من الغاز والمازوت مع بدء تدفق المساعدات منذ يوم أمس.

“رجعونا 50 سنة لوراء”

وقالت إحدى المواطنات اللاتي وقفن ينتظرن دورهن للحصول على الغاز “أنا واقفة من الفجر ولسة لحد الآن ما عبّينا”. وأضافت “احنا عاوزين نروح بيوتنا نشوف أيش صار ليها وأيش صار لأهالينا، احنا بقالنا شهر هنا في دير البلح ورجعنا نخبز في أفران الطين، رجعونا 50 سنة لوراء”.

وقالت مواطنة أخرى “أنا مريضة والحمد لله رب العالمين، هذا هو المآل اللي وصلنا له”، وعبرت عن معاناتها من الزحام الشديد أثناء توزيع الغاز قائلة “وين المساعدات؟ عم بيقولوا تهدئة وين التهدئة؟ المفروض على كل منطقة في موزع، مش زي ما صاير هيك!”.

ورفح أيضًا

وفي محافظة رفح جنوبي القطاع عبرت امرأة فلسطينية عن مطالبها قائلة “احنا بدنا حياة بسيطة جدا، إنه يكون عندنا غاز، إنه نقدر نتنقل بحرية، بدنا مياه بدنا كهرباء، وبدنا أطفالنا تعيش زي باقي العالم”.





وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، انطلاق قافلة مكونة من 61 شاحنة مساعدات إنسانية من رفح جنوبي غزة إلى شمالي القطاع، بعد الحصول على موافقة من الاحتلال.

وأوضحت الجمعية أن الشاحنات محملة بالمواد الإغاثية ومياه الشرب وأدوية الرعاية الأولية ومستلزمات إسعافية. وأشارت إلى أن القافلة هي أكبر قافلة مساعدات تصل إلى غزة والشمال منذ بداية العدوان المتوصل على القطاع منذ 50 يومًا.

بدوره قال وائل أبو عمر المتحدث باسم إدارة معبر رفح، للجزيرة مباشر، إن آلية إدخال المساعدات عبر معبر رفح خلال الهدنة لم تتغير ويتم تفتيش الشاحنات في معبر العوجة.

ومن جانبه أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أنه سيتم يوميا إدخال 130 ألف لتر من السولار و4 شاحنات محملة بالغاز من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إلى جانب إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه يوميا أيضًا.

وأشار رشوان عبر موقع فيس بوك، إلى أنه مع بدء سريان الهدنة الإنسانية في يومها الأول، دخلت 200 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة، وعاد 134 فلسطينيا من العالقين في مصر إلى القطاع بناء على رغبتهم.