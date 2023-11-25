اتصال عبر الجزيرة مباشر بين أسيرتين محررتين بعد فترة من الغياب القسري داخل سجون الاحتلال (فيديو)

اختلطت مشاعر الفرح بالدموع بين الأسيرتين الفلسطينيتين مرح بكير ونور الطاهر، حيث تمكنتا من التواصل المباشر للمرة الأولى على شاشة الجزيرة مباشر بعد فترة غياب قسري داخل سجون الاحتلال.

وقالت الأسيرة المحررة نور الطاهر موجهة كلامها لمرح بكير “سعيدة جدًا بالاستماع لصوتك من جديد يا مرح، كنا خائفين عليك كثير ونبحث عن أخبارك دائمًا، وكنا نسأل إن كنت من ضمن الأسيرات المحررات”.

وأجابتها مرح باكير قائلة “الحمد لله أنا أيضًا كنت أتشوق لأخبارك وأخبار باقي البنات في القسم لأعرف جديدكن”، مضيفة أنها أُخبرت في آخر لحظة بأنها من ضمن الأسيرات المفرج عنهن.

وأوضحت مرح بكير أنها كانت بمعية نور الطاهر وعدد آخر من الأسيرات على مدى سنوات طويلة، إلا أنها نُقلت مؤخرًا للسجن الانفرادي وانقطعت سبل الاتصال بينهن.

وأضافت “في القسم كنا متحدات في جميع المواقف وقلوبنا على بعض”.

وتابعت أن أصعب ما في تجربة العزل الانفرادي هو الانقطاع الكامل عن بقية المعتقلات، مضيفة أنها واجهت هذه السياسة الإسرائيلية بالكثير من الصمود والإصرار.

وعبرت مرح بكير عن أملها في أن تتمكن الأسيرات داخل السجن من مشاهدة هذه المقابلة عبر الجزيرة مباشر للاطمئنان أكثر عليها، مشددة على أن تجربة الأسر زادت من تمسكها بخيار المقاومة رغم ما خلفته حرب غزة من خسائر في الأرواح.