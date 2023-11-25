الحادث الثاني خلال أيام.. هجوم بمسيّرة على سفينة يملكها رجل أعمال إسرائيلي في المحيط الهندي

تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، لهجوم في المحيط الهندي أمس الجمعة “بطائرة مسيّرة يشتبه في أنها إيرانية الصنع”، بحسب ما أفاد به مسؤول عسكري أمريكي.

ونقلت وكالة (أسوشيتد بريس) عن مسؤول أمريكي -لم تسمّه- اليوم السبت، أن سفينة مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت للاستهداف في المحيط الهندي.





وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إن السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استُهدفت بطائرة مسيرة مفخخة من طراز (شاهد 136) أثناء وجودها في المياه الدولية.

وأضاف المسؤول أن المسيّرة انفجرت؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها، وقال “نواصل مراقبة الوضع عن كثب” إلا أنه رفض توضيح سبب اعتقاد الجيش الأمريكي أن إيران كانت وراء الهجوم.

דיווח: ספינת משא בבעלות ישראלית הותקפה באוקיינוס ההודיhttps://t.co/kzxUzbX60r pic.twitter.com/soosbkbSAN — החדשות – N12 (@N12News) November 25, 2023

وقالت الوكالة إن السفينة مملوكة لشركة مقرها في سنغافورة، وهي شركة يسيطر عليها في نهاية المطاف الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري أمريكي اليوم، قوله “نحن على علم بالتقارير بأن مسيّرة من طراز (شاهد 136) أصابت سفينة في المحيط الهندي” موضحًا أن السفينة “تعرضت لأضرار طفيفة ولم تسجّل إصابات” على متنها.

“استهداف حلفاء إسرائيل”

ومساء يوم الأحد، احتجزت جماعة أنصار الله الحوثية سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، وقالت إنها ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى تتوقف الحرب على القطاع.

ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد تظهر لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية، وأعلن قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي، أن القوات البحرية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح إسرائيل حتى يتوقف استهداف غزة.





وفي فيديو نشرته الجماعة، يوم الاثنين، هبطت طائرة مروحية تابعة لهم -عليها علما فلسطين واليمن- على سطح السفينة، ونزل منها أشخاص استولوا عليها.

وحذّر الحوثيون، حلفاء إسرائيل من أنهم أصبحوا أيضًا “هدفًا مشروعًا” في مضيق باب المندب، بعد احتجازهم نهاية الأسبوع الماضي سفينة شحن مرتبطة برجل الأعمال الإسرائيلي ردًّا على حرب الاحتلال على غزة.