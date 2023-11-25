“الركام أفضل من الشارع”.. عائلة خالد ناجي تواصل حياتها على أنقاض منزلها في دير البلح (فيديو)

يقول: حتى لو قصفونا مرة واثنين وثلاثة وين بدنا نروح، ننام على الركام في بيوتنا ولا ننام في الشارع

لم يكن تدمير منزل عائلة الفلسطيني خالد ناجي سببًا يعوق عودتهم إليه للبقاء فيه، ولو على أنقاضه وما بقي منه، ويعتقد خالد ناجي أن النوم في الشارع أو مخيمات النزوح، يشعر الشخص بإهانة كبيرة.

وقال خالد ناجي كبير العائلة المكونة من 5 أفراد “شفنا حالات الناس.. اللي نايم على الأرض اللي شريطة تحتيها ونايم عليه اللي مسوي خيمة من الشرايط لا واقفة برد ولا شمس ولا مطر”.

وقال إن أولاده لا يتحملون البرد، ولا النوم في الشارع، ولهذا قرر العودة إلى بيته، ووجد أن إحدى غرفه بحالة جيدة ويمكن استخدامها.

وأضاف أنه تلقى مساعدة من الجيران، إذ مدوهم بفرشات، كما قام بإصلاح الشبابيك، رغم أن البيت أصيب بدمار كبير.

وقال “حتى لو قصفونا مرة واثنتين وثلاثة وين بدنا نروح، ننام على الركام في بيوتنا ولا ننام في الشارع”.

وقالت زوجته سهام ناجي، إنها طلبت منه العودة إلى المنزل، وحمدت الله على أن بعض أجزاء المنزل يمكن أن تؤويهم في حين أن آخرين دُمّرت منازلهم كلّيًّا.