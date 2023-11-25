“حعمّر بيتي وأقعد على قلوب الصهاينة”.. أهالي خان يونس يتفقدون منازلهم المدمرة (فيديو)

مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الثاني يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة تفقد منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.

وفي شرق خان يونس بجنوب القطاع، التقت الجزيرة مباشر بعضًا من هؤلاء العائدين الذين أكدوا إصرارهم على البقاء في غزة، مهما أصابها من قصف ودمار.

ومن فوق ركام منزله الذي تهدّم جراء القصف قال أحدهم “مهما يعمل العدو ومهما يقتل أو يغتال احنا صامدين في بلادنا، لو راحوا أولادنا ما يطلعنا من هذه الأرض إلا اللي خالقنا”.

“حعمّر بيتي”

وأضاف “أرواحنا تطلع من أجسادنا قبل ما نطلع من بلادنا، بيتي راح بدي أعمل خيمة وأفضل قاعد فيها مكان بيتي، حعمّر بيتي وأفضل قاعد هنا على قلوب الصهاينة.. احنا صامدين”.

وأمس الجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وعلى مدى 48 يوما مضت، شنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.