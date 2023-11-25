رئيس هيئة الأسرى والمحرَّرين: استياء كبير لدى المقاومة من تلاعب الاحتلال بلوائح الأسرى (فيديو)

كشف رئيس هيئة الأسرى والمحرَّرين الفلسطينيين قدورة فارس، عن استياء كبير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية من التلاعب بلوائح الأسرى من قِبل سلطات الاحتلال.

وقال فارس في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن الاتفاق نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك.

وأضاف فارس أن إسرائيل كانت تنوي تسليم الأسرى اليوم في أريحا “لكننا رفضنا ذلك”، مشددا على أنه حتى اللحظة “لا نعلم أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى”.

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس بعد 49 يوما من الحرب على القطاع بوساطة كل من قطر ومصر وأمريكا.

وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.

كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.

وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية.