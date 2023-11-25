شاهد: معلم فلسطيني يتطوع لتدريس الأطفال النازحين في الهواء الطلق جنوبي غزة

افتتح المعلم الفلسطيني طارق فرحات فصلا دراسيا في الهواء الطلق بين الخيام داخل أحد مدارس الأونروا برفح جنوبي قطاع غزة.

وشوهد عدد من الطلاب من كافة الأعمار وهو يتابعون الدرس باهتمام.

وقال المعلم “خلال الحرب تحولت جميع مدارس الأونروا إلى مراكز إيواء، ولذلك تطوعت في هذه المركز لتحسين مستوى الطلاب في اللغة الانجليزية”.

وأضاف: “بالرغم من عدم وجود بيئة مساعدة للتدريس، فإننا نعمل بما توفر لدينا من إمكانات من أجل خلق واقع بديل لأبناء غزة ومساعدتهم على مواجهة المستقبل”.

وتابع قائلا “سواء خلال فترة الهدوء في قطاع غزة أو خلال الحرب، فإننا نقاوم الاحتلال ونريد أن نرسل رسالة للعالم بأننا قادرون على الصمود والتحدي”.

من جهتها قالت إحدى التلميذات التي كانت تتابع الدرس إنها اشتاقت لأيام المدرسة في الفصول الاعتيادية واللقاء بزميلاتها”.

وأضافت “الحرب حولت حياتنا لجحيم واشتقنا للحياة الطبيعية بعيدا عن القصف والنار”.