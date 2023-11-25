“ضرب ومحاولات إذلال”.. أسيرة محررة تكشف انتهاكات الساعات الأخيرة في سجن عوفر (فيديو)

قرابة منتصف الليل أمس الجمعة، وصلت الأسير المحررة رغد الفني رفقة عائلتها إلى منزلها في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بعد رحلة من المماطلة والحواجز على الطرقات.

لم تكن رغد تعرف أنها بين من تشملهم صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلا قبل خروجها من سجن عوفر بخمسة دقائق فقط، إذ أن إدارة السجن تعمدت التلاعب بمشاعر الأسيرات جميعًا بل أنكرت حدوث الصفقة كذلك.

“حملة تفتيش شبه عارية”

لكن موجة انتهاكات طالت الأسيرات المحررات قبل إطلاقهن، وفق ما تقول رغد للجزيرة مباشر “حملة تفتيش شبه عارية، ومحاولات للإذلال والكسر وحشرنا جميعًا في زنزانة مخصصة لشخص واحد”، كما أجرت مخابرات الاحتلال معهن مقابلات مفادها أن “أي مظهر احتفاء بعد الخروج سيؤدي لاعتقال آخر” بالإضافة للتهديد بإلغاء الإفراج عنهن بأي لحظة.

فرحة رغد بالحرية زاد منها دخول الهدنة حيز التنفيذ في غزة “بالتأكيد شعور الحرية لا يوصف لكن كنا سعيدات بأنه سيدخل شيء لغزة وستتحسن الأمور، بالنهاية التضحيات التي قدمت ودم الشعب الذي سال كبير جداً لدرجة لا نستطيع تعويضه بأي شيء”.

"قمع وتنكيل".. الأسيرة المحررة رغد الفني تصف المعاملة القاسية في سجون الاحتلال pic.twitter.com/mOY9qCMUR1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2023

“مخاوف التشوه وفقدان البصر”

وحول معاناتهن منذ أحداث الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول، تصف رغد قمع الاحتلال المستمر لهن، وأبرزها في الـ19 من أكتوبر حيث عاشت لحظات مرعبة “لا تنسى” روتها حين حاولت صد الغاز المسيل للدموع الذي ألقاه الاحتلال على غرفتهن التي ضمت “أسيرات قاصرات وكبيرات في السن كأم عناد البرغوثي”.

وأضافت “حينها حاولت منع تسرب الغاز عبر باب الزنزانة بإحدى الفرشات إلا أن الغاز تفرغ في وجهي، ولم أستطع الرؤية لساعتين، ظننت أنني فقدت الرؤية وتعرضت للتشوه من شدة الغاز على وجهي”.

انتهاكات بالجملة منذ طوفان الأقصى

أجبر سجن الدامون الأسيرات على الخضوع لتصوير إعلام الاحتلال قبل الإفراج عنهن بأسبوع، “حاولت بعضهن الابتعاد عن التصوير فأجبرن عليه، وأخبرت إحداهن مدير القسم أنها لا تريد أن تُصور، فأجاب: منذ دخولك إلى هنا لم تعودي حرة، انتهى الموضوع”.

وتعرضت الأسيرات سابقًا للضرب الهمجي وسحب كل ما لديهن من أجهزة ومتعلقات بالكامل، كما أغلق الكانتين الذي يبتعن منه كل مستلزمات حياتهن وأهمه الماء والاحتياجات النسائية (كالفوط الصحية) منذ اليوم الأول للحرب.

وأضافت أنهن يضطررن لشرب مياه الصنابير المليئة بالكلور ما أثر على صحة أغلبهن علمًا بأن “لدى بعضهن مشكلة بالكلى وفقر دم وغيره”، وذلك بسبب منع الاحتلال المياه النظيفة عنهن.

الأسيرة المحررة تحرير أبو سرية توجه رسالة لأهالي #غزة: وجعكم هو وجعنا وجراحكم جراحنا pic.twitter.com/FEezH9arnS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2023

والدا رغد اللذان عايشا لحظات قاسية منذ اعتقالها، زاد ثقلها انقطاع اتصالهم التام مع ابنتهم منذ أحداث الـ7 من أكتوبر، ومشاهدتهم لما يقاسيه أهل غزة، بالتزامن مع الخوف على مصير ابنتهم في ظل اعتداءات الاحتلال على المعتقلين الفلسطينيين، التي نقلها لهم بعض المحامين الذين تمكّنوا من زيارتهم.

ومنذ اعتقالها في الـ28 أكتوبر من العام الماضي، عانت رغد من تجديد أوامر الاعتقال الإداريّ بحقها 3 مرات آخرها جاء بعد تثبيت جوهري لحكم الإفراج عنها ما يجعله “غير قانونيّ بقانون الاحتلال نفسه” كما وصف والدها، حيث مدد الاحتلال اعتقالها دون توجيه تهم واضحة أو حكم محدد، ما يعني استمرار اعتقالها إلى أن يشاء الاحتلال الإفراج عنها، وهو ما عانى منه آلاف الفلسطينيين على مدار سنوات طويلة قبل العدوان الحاليّ على غزة.