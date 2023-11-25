عبر الجزيرة مباشر.. فلسطينيات يطالبن بتمديد الهدنة ووقف الحرب على غزة (فيديو)

أجمعت فلسطينيات نازحات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على أن الهدنة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسلطات الاحتلال الإسرائيلي فرصة جديدة لالتقاط الأنفاس، وأكدن للجزيرة مباشر أن أبناء الشعب الفلسطيني يريدون حلًّا نهائيًّا يحميهم من ويلات الحرب المتكررة.

وقالت إحداهن “نريد من العالم أن يجد لنا حلًّا نهائيًّا بدل هذه الحروب المتكررة”، وأضافت “لا شيء تغيَّر مع الهدنة ما دامت الحرب قائمة. اليوم يمنحوننا طحينًا، وغدًا يقصفوننا بالطائرات”.

واستطردت “الحرب مأساتنا الأولى والأخيرة. هناك أناس ماتوا ولا ندري من سيلحق بهم”.

وقالت أخرى “نريد للهدنة أن تستمر. فقدنا بيتنا في القصف، ولم نعد نملك من حطام الدنيا سوى بقايا بيت مهدم”.

وأضافت “كفانا حروبًا. القنابل صارت تطاردنا حتى في الشوارع”.

وقالت ثالثة “تسلمتُ أكياس الطحين وسأقتسمها مع أفراد عائلتي، بعدما قضينا 10 أيام بدون خبز”.

وأضافت “نريد العودة إلى بيوتنا، ولا نريد شيئًا آخر. لقد تشردنا أكثر من اللازم، ونريد السلام لنعيش بأمن وأمان”.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر عمليات توزيع الدقيق على عدد من أسر النازحين في مخيم النصيرات في ظل الهدنة.