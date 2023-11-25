مارّة يواجهون بايدن بهتافات “فلسطين حرة” خلال عطلته الأسبوعية بولاية ماساتشوستس (فيديو)

واجه مجموعة من المارّة والمتضامنين مع غزة، الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن بهتافات “فلسطين حرة” خلال سيره بأحد شوارع مدينة نانتاكت بولاية ماساتشوستس.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل بايدن وهو يتجول في أحد شوارع المدينة حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما تضمنت مقاطع الفيديو مجموعة من المارّة وهم يسيرون بصورة جماعية خلف بايدن ويرددون الهتافات المتضامنة مع الفلسطينيين والرافضة للحرب على غزة.