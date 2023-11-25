“نلتقي في القدس أو الجنة”.. صبي من الضفة يوجه رسالة إلى أطفال غزة (فيديو)

حيّا طفل فلسطيني من مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أهل غزة وأطفالها، قائلًا “إحنا بنحيي أهل غزة وأطفال غزة”.

ووجه الطفل رسالة إلى أطفال القطاع المحاصَر، قائلًا “وبنقول لهم يا بنتلاقى في القدس، يا بنتلاقى في الجنة”.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 6 آلاف طفل استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين اعتُبر 1800 طفل في عداد المفقودين، إلى جانب آلاف الجرحى وعشرات الآلاف ممن دمرت منازلهم.

وكانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة قد أكدت في وقت سابق، أن الحرب في القطاع أودت بحياة المزيد من الأطفال بوحشية غير مسبوقة.

ووفق بيانات أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في إبريل/نيسان الماضي بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، فإن فئة الأطفال تشكل 44% من إجمالي عدد السكان (41% في الضفة الغربية، و47% في قطاع غزة)، ويبلغ عددهم نحو مليونين و400 ألف طفل.

وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن قتل الأطفال والرضع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، بلغ معدلا غير مسبوق في تاريخ الحروب، جراء استهداف قوات الاحتلال المباني والتجمعات السكنية.