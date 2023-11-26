أبناء الأسيرة المحرَّرة فدوى حمادة: سعيدون لأننا سننام في حضن أمي بعد سنوات (فيديو)

عبَّر أبناء الأسيرة المحرَّرة فدوى حمادة عن سعادتهم بعودتها بينهم، وأهدوها باقات من الورود تعبيرًا عن الفرح.

وقالت ابنة الأسيرة المحررة لكاميرا الجزيرة مباشر، أمس السبت، إنها اشتاقت إلى أمها، وإنها سعيدة باحتضانها ولمسها، وقالت الطفلة بفرح شديد إنها سعيدة لأنها ستنام في حضن أمها.

وقالت الأسيرة المحررة فدوى حمادة إنها سعيدة باحتضان أطفالها ولمسهم للمرة الأولى منذ سنوات، موضحة أنها لم يتسن لها ذلك طيلة أعوام الأسر غير مرتين في المحكمة ولمدة قصيرة.

وأفادت فدوى للجزيرة مباشر بأنها كانت تفكر في صغارها طوال الوقت وهي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأنها سعيدة للاجتماع بهم وأخذهم في حضنها.

وقال محمد (10 أعوام) إنه سعيد برؤية والدته، وإنه اشترى لها الورود لاستقبالها بعد سنوات.

ودخلت الأسيرة المقدسية فدوى نزيه كامل حمادة (35 عامًا) من بلدة صور باهر سجون الاحتلال في عام 2017 بمنطقة باب العامود، بعد أن ادعت سلطات الاحتلال أنها حاولت تنفيذ عملية طعن.

وأصدرت محكمة الاحتلال بحقها حكما بسجنها لمدة 10 سنوات، وفرضت عليها غرامة باهظة بقيمة 30 ألف شيكل، واعتُقلت وهي أم لخمسة أطفال، وقد تنقلت في سجون عدة آخرها سجن الدامون.

وأفرجت إسرائيل، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، عن 39 أسيرًا فلسطينيًّا (33 طفلًا و6 نساء)، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل المبرمة بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي أفرجت في المقابل عن 13 إسرائيليًّا (7 أطفال و6 نساء) و4 تايلانديين.

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد نقلت حافلة وسيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر عددًا من الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله إلى بلدية البيرة بالضفة الغربية.

كما تم الإفراج عن الأسيرات المقدسيات وعددهن 5 من معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة، حيث كانت عائلاتهن في استقبالهن.

والنساء الست المفرج عنهن هن: ميسون موسى الجبالي من بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وإسراء جعابيص وعائشة الأفغاني وشروق دويات ونورهان عواد وفدوى حمادة، وجميعهن من القدس.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًّا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.